شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.

وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مؤكداً عدم سقوط أي خسائر بشرية.

وقال التحالف: “نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب”.

كما أعلن التحالف عن “استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب”، مشيرا الى وقوع “أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات”.