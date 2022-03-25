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شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب.
وأوضحت قوات التحالف، أن الاستهداف نتج عنه أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن اليوم الجمعة، عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.
وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية.
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