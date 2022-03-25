شكرا لقرائتكم خبر عن “سدايا” تطلق أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لجمـــع أهـــم المصطلحـــات التقنيـــة المتعلقـــة بالبيانـــات والـــذكاء الاصطناعي، مع وضع تعريفــات مختصــرة ميسَّرة لها باللغتيــن العربية والإنجليزية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهودها لإثـراء المحتوى العربي، ونشـر الوعـي التقني، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم العلمية، وتسـهيل الوصـول إلـى المعلومـات التـي يحتاج إليها الباحثـون والمختصون والإعلاميـون وغيرهـم مـن المعنيين بهـذه المجـالات، على نحو ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن إعداد مصطلحات المعجم قام بها كفاءات وطنية متخصصة في الهيئة، وراجعتها واعتمدتها لجنة شُكّلت بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بعضوية خبراء ومستشارين في المجال التقني واللغوي وفق منهجية تضمنت أربع مراحل رئيسية وهي:

1 – جمع المصطلحات وتعريفاتِها من أكثر من عشرين مصدراً موثوقاً.

2 – وترجمةُ المصطلحات وتعريفاتِها بصورة سياقية دقيقة، ومراجعتها تقنياً من قبل خبراء ومختصين في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

3 – وأخيراً مراجعتها لغويًا من قبل فريق يضم مختصين في اللغويات؛ لضمان صحة المصطلحات وتعريفاتها.

وأشارت إلى أن أهمية إطلاق هذا المعجم تأتي في ظل ازدياد الاهتمام بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطوير التطبيقات القائمة عليها في مختلف المجالات الصحية، والتعليمية، والأمنية، والتجارية والصناعية وغيرها من المجالات؛ إذ إن الكثير من المصطلحات والمفاهيم التقنية في هذه المجالات غير معرَّفة تعريفًا علميًا دقيقًا، لا سيما في المحتوى العربي، فضلاً عن قلة المصادر العربية المتخصصة.

وأكدت أن هذا المعجم ، جاء ليسهم في إثراء المحتوى العربي للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافة التقنيات المتقدمة الممكِّنة للتحول الرقمي، وسيستمر العمل على تطويره ليواكب المستجدات التقنية، ويكون مرجعًا رئيسًا دائمًا للمتخصصين والمهتمين بهذه المجالات على المستويين المحلي والعالمي.