شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران. كما تمكنت الدفاعات السعودية من تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جيزان. وأكدت قوات التحالف أنها ترصد وتراقب مصادر الأعمال العدائية وتمارس ضبط النفس.

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