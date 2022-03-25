شكرا لقرائتكم خبر عن #ساعه_استجابه يتصدر الترند.. ومغردون ينشرون الأدعية المستحبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل المغردون، اليوم على منصة التغريدات القصيرة تويتر، عبر هاشتاقات “#يوم_الجمعة”، #ساعه_استجابه ، وذكر المغردون بفضل يوم الجمعة وساعة الإجابة فيه، داعين الله أن يوفقوا لبلوغ تلك الساعة.

وشارك الآلاف من المغردين عبر الهاشتاج بالعديد من الأدعية والنصائح، وتمنى كثير منهم أن يبلغ رمضان ويوفق لصيام نهاره وقيام ليله.

وقال ‏مغرد: “اللهم في يوم الجمعة، نسألك أن تبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا ونحن بأحسن حال واعنا على صيامه وقيامه يارب”.

وغرد آخر قائلًا: “اللهُم اجعلنا في يوم الجمعة ممن عفوت عنهُم ورضيت عنهُم وغفرت لهُم وحرمتهُم من النار وكتبت لهُم الجنّة”.

ونشر مغرد: “يا رب لا تجعلني ممّن ينساك.. في نعمته ولا يذكرك إلا في شدّته.. واجعلني قريباً منك شاكراً لك في كل الظروف”.

فيما كتب مغرد: “لكل شدةٍ مُدّة، وكل ضيقٍ له مُتّسع، هكذا هي الحياة، يتعاقبُ فيها نهارٌ مُضيء وليلٌ حالكٌ، تارةً يُخالجُك الألم، وتارةً يُصالحك الأمل، والله دومًا في هذه وفي تلك معك.. فالحمد لله في السراء وإن قصرت، والحمد لله في الضراء وإن طالت”.

وكتب مغرد: “في الجمعة ساعة إجابة؛ فاغتنمها بارك الله فيك.. ولا تنسى اخوتك المسلمين من دعواتك”.

وغرد آخر: آخر ساعة من الجُمعة، مَوطن إجابةٍ لكلِّ دعاءٍ يسكن القلب، فاغتنموها واذكروا أنفسكم واذكرونا وأحبتكم وأمّتكم بدعائكم”.

وأشار مغرد آخر إلى أن الحوائج لتُقضَى بكثرة الصلاة على النبي ﷺ.

وقد اختص الله تعالى يوم الجمعة بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضَّله الله على سائر أيام الأسبوع، وورد في فضل هذا اليوم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى..” رواه البخاري.

ويستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه أبو داود وغيره، عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، قال: يقولون: بليت، قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء”.

وقد رجح كثير من الفقهاء أن تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة، هي الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس.

الأدعية المستحبة يوم الجمعة :

– « لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم».

– «لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»

– «اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

– «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

– «اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم».

– « اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك».