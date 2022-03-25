شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرّف على أهم اشتراطات السلامة للنقل التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لهيئة النقل، صالح الزويد، إن اللائحة المنظمة للنقل التعليمي حددت الاشتراطات الرئيسية لممارسة هذا النشاط.

وأكد، خلال استضافته في برنامج 120 على قناة الإخبارية، أنه يحق للمواطن ممارسة النقل التعليمي بسيارة واحدة.

ووضح الزويد أن هناك اشتراطات معينة بالنسبة للمنشآت، فتم تحديد 3 مركبات فقط للنقل التعليمي، الأولى هي الحافلات التي لا تقل مقاعدها عن 7 ولا تزيد عن 9، والثانية هي الحافلات التي لا تزيد عن 15 راكبًا، ثم الحافلات الكبيرة التي تزيد عن 15 راكبًا.

وأكد على ألا يتجاوز عمر المركبة الصغيرة 5 سنوات، أما الحافلات الصغيرة والكبيرة فلا يتجاوز عمرها 10 سنوات لضمان نظافتها ومناسبتها لتقديم الخدمة.

وأضاف أن اللائحة حددت بعض الاشتراطات الفنية مثل نظام التتبع، وأن تكون الحافلة مرتبطة بأنظمة الهيئة، إضافة إلى اشتراطات السلامة، وطفاية الحريق، والإسعافات الأولية.