شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يًحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب العواصف الغبارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند، أن تنشط بعض الأمراض بسبب الأتربة المثارة والغبار نتيجة الرياح النشطة التي تتعرض لها عدة مناطق بالمملكة.

وحذر خلال حسابه على “تويتر”، من انتشار الحساسية، والأنفلونزا وأحياناً أمراض العيون هذه الأيام، بسبب موسم العواصف الغبارية.

وأوضح أن حالة الرياح النشطة والمثيرة للأتربة والغبار التي تتعرض لها المملكة الآن، مستمرة – بمشيئة الله- حتى نهاية شهر شوال.

وأشار إلى أن الوضع الحراري الآن عند منتصف النهار، يتمثل في أن المناطق الشمالية الأبرد 12 درجة مئوية، في حين الربع الخالي الأشد حراً 38 درجة مئوية، والمدى الحراري المكاني 26 درجة مئوية.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية، مؤكدًا أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.