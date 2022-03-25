- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني” يطلق حملة توعوية عن مخاطر الغاز في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للدفــاع المدنــي، أنها ستنفذ الأحد القادم, حملة إعلامية توعوية عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وأهابت المديرية بالجميع أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر “الدفاع المدني” يطلق حملة توعوية عن مخاطر الغاز في جميع مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.