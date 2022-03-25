شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أكثروا من العبادات في شهر رمضان اقتداءً بهدي النبي ﷺ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرامالشيخ د.أسامة خياط: إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من العبادات في شهر رمضان.

وحث خلال خطبة الجمعة، على الإكثار من الطاعات والعبادت في شهر رمضان، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يكثر في رمضان من أنواع العبادات كالصدقة والإحسان والصلاة والذكر والقيام وقراءة القرآن والصيام والاعتكاف.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل شهر الصوم، بالاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله تعالى بمختلف الطاعات، وأن من هديه في رمضان الرفق ورفع الحرج عن الصائمين أنه أسقط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا، لأنه لا تكليف على الناس كما روى الشيخان عن أبي هريرة أنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه”.