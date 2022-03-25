شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تدمير 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف‬⁩، أن الدفاعات السعودية دمرت 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم. وأشارت قوات التحالف إلى أن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة. وأوضحت أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأكدت قيادة التحالف أنها تدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، مشيرة إلى أن الحوثيين يسعون لإفشالها.

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