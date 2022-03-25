شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حشود غفيرة بصحن الطواف لأداء المناسك في طمأنينة وهدوء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، الحشود الغفيرة التي ملأت صحن الطواف لأداء المناسك بخشوع وراحة وروحانية.

وأوضح الفيديو، كيف أدت الأعداد الغفيرة للمعتمرين والزوار شعائرهم بطمأنينة مع فجر الجمعة قبل الأخيرة من شهر شعبان.

يأتي هذا في الوقت الذي وقّعت فيه وزارة الحج والعمرة، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات الموجّهة لخدمة الحاج والمعتمر؛ بما يتوافق مع شروط الواقفين.

وتضمنت المذكرة عدداً من الخدمات الموجّهة للحجاج والمعتمرين منها ؛

1 – التعاون في رصد احتياجات الحاج والمعتمر.

2 – التعاون في تصميم وتطوير منتجات وبرامج ومشاريع موجّهة لضيوف الرحمن وفقاً لشرط الواقف.

3 – تطوير قدرات المنظمات غير الربحية العاملة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين التي تشرف عليها الوزارة.

4 – والتعاون في تفعيل مرصد القطاع غير الربحي لرصد جهود القطاع في خدمة ضيوف الرحمن.

كما نصّت على التعاون في دراسة عدد من المشاريع النوعيّة الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن، منها:

1 – تأسيس منصة توعوية للقادمين للحج والعمرة.

2 – تأسيس صندوق وقفي لخدمة ضيوف الرحمن.

3 – مشروع منصة تدريب وتأهيل العاملين في الحج والعمرة.

4 – دراسة مشروع تأسيس مصنع للإحرام الصحي الوقفي “بتقنية النانو”.

5 مشروع سقيا المياه في الحج، ومشروع حياكم لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن من الحجاج والمعتمرين.