شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضح أن السماء ستكون –بمشيئة الله- غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة يمتد إلى أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.