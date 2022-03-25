شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح ترابية بالمملكة وطقس صحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة يمتد إلى أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق وبارد نسبيا خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 17 الى 22 عقدة وتصل من 25 الى 30 عقدة احيانا

وتحذر إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة على البحر غرباً مساءً.

حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً غرباً ..

ويحدث المد الأول عند الساعة 19:22 والمد الثاني عند الساعة 05:47 والجزر الأول عند الساعة 22:39 والجزر الثاني عند **:** .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:08 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الاول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 23 85 25 دبي 39 23 80 25 الشارقة 39 22 80 25 عجمان 37 21 80 25 أم القيوين 37 21 75 20 رأس الخيمة 37 17 75 25 الفجيرة 32 23 75 15 العين 39 23 75 25 ليوا 39 19 80 20 الرويس 37 20 80 25 السلع 37 20 80 25 دلما 36 21 85 25 طنب الكبرى 34 24 80 30 طنب الصغرى 34 24 80 30 أبو موسى 34 23 80 30 .

الكويت

دافئ نهارا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة.

مائل للبروده ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .