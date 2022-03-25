شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: توقيع 8 اتفاقيات مع مصنعين دوليين للمعدات الأصلية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الصناعة والتجارة المغربى رياض مزور، مساء الخميس، 8 اتفاقيات استثمارية مع مصنعين دوليين للمعدات الأصلية للسيارات "Sumitomo" و"yazaki" و"lear" و"Stahschmidt" و"TE ConnectivityK"، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم، مما سيسمح بتوفير نحو 12 ألف فرصة عمل مباشر.

وقال مزور فى تصريحات صحفية: "إن هذه المشاريع تعتبر مؤشراً قوياً على مدى جاذبية قاعدة المغرب لصناعة للسيارات وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم، وهى الصناعة التي تمكنت بالرغم من الظروف العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الرواد العالميين للقطاع، كما تمكنت من استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادى".

وأكد وزير الصناعة المغربى أهمية ترسيخ أسس تخصص الكابلات الكهربائية كأحد أكبر موفري فرص العمل والقيمة المضافة للقطاع، مضيفا أنه تم تطوير المنظومة الصناعية مع الشركاء بمهن تكنولوجية تتطلب كفاءات عالية التأهيل لنوفر لمهندسينا وتقنيينا فرصة تطوير الهندسة الكهربائية لسيارات الغد بمراكز الهندسة فى المغرب.