شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتي يبحث مع السفير الأوكراني أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس الخميس مع سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت الدكتور ألكسندر الآنوتسا، أوجه التعاون في مختلف المجالات التنموية.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية - في بيان صحفي - إن اللقاء عقد في مكتب الوزير بمجمع القطاع النفطي وتناول سبل تعزيز أوجه التعاون في عدة قطاعات، منها النفط والغاز؛ بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.