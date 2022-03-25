شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى يبحث مع مسئولة أمريكية التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدّاخليّة التونسي توفيق شرف الدين مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان عزرا زيا التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني وسبل دعمه.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان مساء الخميس - أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود والتعاون المشترك في مجال التدريب ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.

وأضافت أنه تم أيضا مناقشة المجهودات المبذولة وما تحقّق في تونس في مجال حفظ الأمن وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة ، واستعداد الجانب الأمريكي إلى دعمها تكريسا لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

حضر اللقاء نائب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دونالد بلوم .