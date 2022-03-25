شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كورونا بالجزائر: لا وفيات و 14 إصابة جديدة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة، وتسجيل 14 إصابة جديدة، فضلا عن تماثل 11 مرضى للشفاء خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و599 حالة، من بينها 14 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و225 شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و873 حالة، فيما يتواجد حاليا 6 مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن 38 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 10 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.