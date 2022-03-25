شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يحث نواب البرلمان على الحضور لتشكيل "حكومة أغلبية إصلاحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، الخميس، نواب المعارضة والمستقلين في البرلمان العراقي على حضور جلسة السبت لتشكيل "حكومة أغلبية إصلاحية".

وقال الصدر على تويتر: "يوم السبت.. ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم، بل ومن المعارضة الوطنية أيضاً وقفة مشرّفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية".

وأضاف: "فلتقف الموالاة والمعارضة يداً واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة، بلا إحتلال ولا تطبيع ولا إرهاب. فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة. فإنها وإن كانت (أدسم) إلا أن حضور الجلسة (أتم)".