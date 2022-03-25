شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحصل على وديعة من الإمارات والسعودية ويعتزم ضخ مبالغ من النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة السودان للانباء "سونا" أن بنك السودان المركزى سيضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبى فى البنوك، مؤكدة أن السودان حصل على وديعة من الامارات والسعودية.

ونقلت "سونا" عن مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن عمليات ضخ النقد الأجنبى فى البنوك ستستمر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بمعدلات مقدرة لمواجهة الطلب على الدولار (الذي تخطى 650 جنيها سودانيا في بعض البنوك)، فى وقت أكد حصول السودان على وديعة من الامارات والسعودية، لكنه رفض الإفصاح عن قيمتها.

وأشار المصدر إلى أن السياسات التي انتهجها بنك السودان المركزي خلال الفترة الماضية بدأت تجني ثمارها وذلك وفق مؤشرات واضحة، مشددا على أن البنك سيستمر فى سياساته الإصلاحية التي تسعى إلى خفض التضخم وتشجيع الصادرات وسلامة واستقرار النظام المصرفي.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك السودان المركزى عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد.

وذكر البنك المركزى - فى بيان اليوم /الخميس/ - أنه في إطار تنفيذ رؤية الدولة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد والتي تبدت ملامحها وأعراضها في ارتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ظل بنك السودان المركزي يعكف على مراجعة وإحكام السياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي بالقدر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أنه تم إعداد خطة عاجلة للحد من الإفراط النقدي، تهدف إلى خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، لافتا إلى أن المرونة التي انتهجها بنك السودان المركزي في إطار إدارة سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير2021، بالإضافة إلى مصادر أخرى قد مكنته من بناء احتياطيات مقدرة و متنوعة، وسيقوم بنك السودان المركزي اعتبارا من اليوم بالتدخل في سوق النقد الأجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إليه.