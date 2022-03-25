شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يزور الضفة الغربية وإسرائيل والمغرب والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لوزراة الخارجية الأمريكية عن قيام وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر من 26 إلى 30 مارس للتشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقات إبراهيم واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والمحافظة على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.



وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، أن الوزير يبدأ رحلته بزيارة لإسرائيل والضفة الغربية، حيث يجتمع برئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني جانتس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.. ليؤكد الوزير بلينكن على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، كما من المقرر أن يشارك في النقاش بشأن القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ويناقش التحديات الإقليمية والدولية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية.



ويجتمع الوزير بلينكن أيضا بالرئيس محمود عباس في رام الله وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني. حيث من المقرر أن يؤكد الوزير في هذه الاجتماعات على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية والدفع بالحرية والأمن والازدهار للشعب الفلسطيني.

ويجتمع الوزير بلينكن في المغرب بنظيره ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين كبار آخرين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويجتمع الوزير أيضا بخريجين مغاربة استثنائيين من برامج التبادل التي ترعاها الولايات المتحدة.

ويجتمع الوزير بلينكن أيضا أثناء تواجده في الرباط بولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث مسألة الأمن الإقليمي والتطورات الدولية.

ويتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يفتتح الوزير رسميا فسحة الولايات المتحدة بصفتها دولة الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي، وهو أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا، ويجتمع بممثلين عن الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويؤكد الوزير بلينكن لكافة القادة الأجانب الذين يلتقي بهم في خلال رحلته أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة أوكرانيا وشعبها في مواجهة عدوان الكرملين عليها. وسنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف إضافية على بوتين وداعميه إذا لم يغير مساره.