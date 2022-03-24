شكرا لقرائتكم خبر عن «تعداد السعودية 2022» يتصدر الترند.. نعَد لنُعِد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #تعداد_السعودية_2022 ، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة.

وشارك في الهاشتاق العديد من المغردين والجهات الحكومية على مختلف أنواعها، وذلك إبراز الحدث المنتظر في 10 مايو 2022 بإعلان التعداد السكاني في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على أن يكون مساء (الإثنين) 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ/2022.

وتضمن القرار التأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات والغرف التجارية، بدعم الهيئة العامة للإحصاء ومساندتها بتقديم التسهيلات والبيانات اللازمة لتنفيذ التعداد وإنجاحه وفق الخطة التفصيلية للهيئة.

وتشارك في مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً 25 جهة حكومية، و14 ألف باحث ميداني، فيما سينضم إليهم 26 ألفاً آخرين في مرحلة العد الفعلي، ليصبح عددهم 40 ألفاً.

إضافة إلى عدد من الفرق المتخصصة، كلهم تضافروا لرسم لوحة متكاملة، عنوانها إنجاح “تعداد السعودية 2022″، من أجل التخطيط المتقن للمستقبل.

وانطلقت منذ أيام مرحلة تحديث العناوين التي بدأت في 26 يناير الماضي، ومن المقرر أن تختتم في الثالث من مارس المقبل كخطوة أساسية في أعمال التعداد.

وفيما لا يبدأ العدُّ الفعلي قبل إتمامها، وغايتها حصر جميع الوحدات السكنية، وترقيمها من خلال زياراتٍ ميدانية، ويمكن التحقق من هوية الباحث الميداني عبر الزي الرسمي أو بطلب الاطلاع على بطاقته التعريفية.

ونرصد لكم في هذه التغريدات بعضًا من المشاركات في الهاشتاق: