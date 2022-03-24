شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة فى سعر البنزين والمازوت بلبنان وارتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الوقود بجميع أنواعه قفزة كبيرة في لبنان وفقا لجدول تسعير صدر مساء اليوم، فيما واصل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية ارتفاعه بشكل ملحوظ فى السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الحكومية التى أصدرت تقريرا بالعمليات التى تمت من خلالها مساء اليوم.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان بقيمة 25000 ليرة لتصل إلى 459000 ليرة، فيما زاد سعر صفيحة بنزين 98 اوكتان بقيمة 26 ألف ليرة لتصل إلى 470000 ليرة. وارتفعت صفيحة المازوت بقيمة 42 ألف ليرة لتصل إلى 522000 ليرة. يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه أغلب المحطات أبوابها اليوم احتجاجا على سياسات التسعير واجبار أصحاب المحطات على دفع قيمة الوقود بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وسط مساع لحل الأزمة التي يخشى أصحاب المحطات أن يتحملوا فيها فرق سعر الصرف.



وفي المقابل، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا فى السوق غير الرسمية ليتجاوز حاجز الـ 25 ألف ليرة لكل دولار بدلا من متوسط أمس الذي بلغ 23500 ليرة لكل دولار.



وعلى منصة صيرفة الرسمية، حقق سعر الصرف ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم ليسجل 22150 ليرة لبنانية حيث بلغ حجم التداول على المنصة لهذا اليوم واحد وستون مليون دولار أمريكي. وكان متوسط سعر أمس على المنصة 21850 ليرة لكل دولار.