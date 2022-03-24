شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى التونسى: تعرضنا لهجوم سيبرانى وتمت السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى التونسى أن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية أمس، وتمت السيطرة عليها .

وذكر البنك المركزى - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تمت السيطرة على الهجمات، بفضل تضافر جهود البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

وأضاف البيان أن جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي، لم تخترق وظلت سليمة بالرغم من تسجيل بعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها، من بينها الموقع الالكتروني الرسمي، مؤكدة مواصلة عمل الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي.