شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من هيئة «تقويم التعليم» بشأن الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، توفير مقاعد إضافية للطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام.
وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حرصًا على راحة أبنائنا وبناتنا الطلبة؛ فقد وُفِّرت مقاعدُ إضافية للاختبار التحصيلي لتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، وتمكينهم من الاختبار في مراكز اختبارات مناسبة لهم وقريبة من أماكن إقامتهم”.
وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن تغيير مقر الاختبار التحصيلي في أي وقت بعد التسجيل وقبل الاختبار بـ ٤٨ ساعة على الأقل.
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