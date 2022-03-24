- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محطات وقود بمكة المكرمة.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، أن بلدية العزيزية الفرعية التابعة لوكالة البلديات أغلقت 3 محطات وقود مخالفة، واقعة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إغلاق محطات الوقود جاء بعد إنقضاء المهلة المخصصة للالتزام بمعاير تطوير محطات الوقود داخل النطاق العمراني.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 3 محطات وقود بمكة المكرمة.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.