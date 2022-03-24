شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محطات وقود بمكة المكرمة.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، أن بلدية العزيزية الفرعية التابعة لوكالة البلديات أغلقت 3 محطات وقود مخالفة، واقعة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إغلاق محطات الوقود جاء بعد إنقضاء المهلة المخصصة للالتزام بمعاير تطوير محطات الوقود داخل النطاق العمراني.