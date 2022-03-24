شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم «الاتجار بالأشخاص» الموجبة للتوقيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على حظر كافة السلوكيات والممارسات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وقالت النيابة، العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” “إن هذه الأفعال والممارسات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وتابعت النيابة “إنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.