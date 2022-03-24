دراسة: كثرة استعمال المضادات الحيوية قد تسبب الخرف عند النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

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قالت دراسة طبية أمريكية، إن كثرة استخدام المضادات الحيوية في منتصف العمر، يمكن أن تسبب ضعف الذاكرة وبتالي الخرف لدى النساء.



ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة ”بلوس وان“، أن استخدام المضادات الحيوية المزمن لدى النساء في منتصف العمر مرتبط بضعف الإدراك بعد نحو سبع سنوات.

وأشارت الدراسة التي نشرتها، الخميس، صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن الباحثين قاموا بفحص 14،542 ممرضة متطوعة يعشن في الولايات المتحدة، حيث أكملن اختبارًا محوسبًا ذاتيًا لقياس جوانب ذاكرتهن وتفكيرهن.