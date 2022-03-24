شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصا فى تفجير انتحارى وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الصومالية يوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم مشرعة صومالية بارزة فى تفجير انتحارى استهدف مركزا للاقتراع فى ريف وسط الصومال، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة أن العملية وقعت مساء الأربعاء فى بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران الصومالى، وأفادت الشرطة أن من بين الضحايا النائبة المعارضة أمينة محمد عبدى التى تناضل من أجل الاحتفاظ بمقعدها بالجمعية الوطنية، مبينة أن معظم القتلى من المدنيين وأن هناك إصابات غير محدودة.

وأشار شهود عيان إلى أن انتحارياً اندفع نحو النائبة أمينة واحتضنها وفجر نفسه، موضحا أن الجنود الذين كانوا مصدومين أطلقوا النار في الهواء، لكن النائبة ماتت على الفور في مكان الحادثة.