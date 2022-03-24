شكرا لقرائتكم خبر عن «إضافة الهرمونات لمنتجات الألبان والدواجن».. توضيح هام من «الغذاء والدواء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على سؤال أحد المواطنين حول الهرمونات التي يضيفها منتجو الألبان والدواجن.

وقال المواطن في سؤاله الذي وجهه إلى الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”السادة هيئة الغذاء والدواء لدي بعض التساؤلات: هل منتجو الألبان والدواجن يضيفون هرمونات من أجل زيادة الإنتاج”.

وأضاف: “وهل هذه الهرمونات لها أثر صحي على الإنسان؟.. وما هي الإجراءات المتخذة لحماية صحة الإنسان؟”.

فيما تفاعلت “الغذاء والدواء” مع السؤال، وردت عليه مؤكدة أنه :” لا يسمح بوجود هرمونات بالدجاج الصالح للاستهلاك الآدمي”.

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