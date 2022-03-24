أشعة فوق بنفسجية جديدة تقتل 98٪ من الميكروبات قد تمنع الجائحة التالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأشعة فوق البنفسجية يقتل جميع الميكروبات تقريبًا في الغرفة، ويمكن أن يساعد في تجنب جائحة مميتة أخرى على غرار كورونا.



وأجرى الدراسة الجديدة علماء في جامعة St. Andrews وجامعة دندي وجامعة ليدز وجامعة كولومبيا في نيويورك.

ويقول الباحثون إن ضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة، المنبعث من مصابيح السقف، يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، دون التسبب في تلف الجلد البشري.

وخلال التجارب، استغرقت الأشعة فوق البنفسجية البعيدة أقل من خمس دقائق لتقليل مستوى البكتيريا المحمولة في الهواء في الأماكن المغلقة بأكثر من 98 في المائة، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.