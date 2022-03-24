شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث مع رئيس الحكومة التطورات الأخيرة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتناول اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس، بقصر الرئاسة في بعبدا - نتائج زيارة عون للفاتيكان واللقاءات التي عقدها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد جالاجار، بجانب نتائج لقاء عون مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

ويشهد لبنان عددًا من الأزمات المستجدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية وأبرزها الأمن الغذائي والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات والوقود والطاقة بشكل عام.