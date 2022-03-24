شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: لابد من إعلاء العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الجزائرى، عبد الرحمن بوزيد إن الجزائر تعمل ضمن المنظومة العربية فى عمل موحد وجهود مشتركة للعمل لاستمرار انجازات الرئاسات العربية السابقة وأخرها رئاسة دولة تونس لمجلس وزراء الصحة العرب، معربا عن تقديره للدور الكبير الذى لعبته الرئاسة السابقة.

وأضاف، فى تصريحات على هامش الاجتماعات التى تشهدها جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الصحة العرب، أن هناك العديد من التوصيات والمقترحات التي ستعمل بلاده على تنفيذها، خلال رئاستها للمجلس، من بينها تأسيس منظمة للصحة العربية، وكذلك مركز عربي للأدوية.

واستطرد بوزيد أنه لابد من إعلاء العمل العربى المشترك والاستفادة المشتركة من الكفاءات والإمكانيات العربية على المستوي العربى والمحافل الدولية والعمل من أجل الأجيال القادمة وفتح المجال للشباب.

واوضح أن كل الدول العربية لديها كفاءات متنوعة وقد استفادت من الخبرات الدولية بفضل عملها وعلاقاتها مع الدول العالمية ونحن نهدف إلى جمع وتوحيد الخبرات العربية فى منظمة واحدة تخدم كافة الدول والشعوب العربية