شركة نيسان تستعد لإطلاق أيقونتها Ariya الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

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تستعد شركة نيسان لإطلاق أيقونتها الكهربائية Ariya الجديدة هذا الصيف لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاغن ID4وفورد Mach-Eوهيونداي Ioniq5.



وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الكهربائية Ariyaالجديدة، التي يبلغ طولها 4.60 متر، تنتمي لفئة SUV مع خطوط تصميمية مستوحاة من موديلات الكوبيه.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Ariya بموديل أساسي يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان مع بطارية سعة 63 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يبلغ نحو 400 كلم. ومع البطارية الأكبر سعة 87 كيلووات ساعة يصل مدى السير إلى نحو 500 كلم.

أما الموديل الأقوى فيتم تجهيزه بمحرك ثان ليولد قوة 290 كيلووات/394 حصان في إطار نظام الدفع الرباعي، في حين يبلغ مدى السير 460 كلم.

ويتم الشحن بقدرة تصل إلى 130 كيلووات بحيث يمكن شحن البطارية الأكبر سعة من 10 إلى 80% في غضون 40 دقيقة.