مجموعة جنرال موتوزر تبدأ إنتاج كاديلاك ليريك الكهربائية عام 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تحتفل مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة بإنجاز مهم على طريق التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية، حيث بدأت الإنتاج التجاري للسيارة الكهربائية كاديلاك ليريك 2023 في مصنع سبرنغ هيل بولاية تينسي الأمريكية.



وأشار موقع سي نت دوت كوم الإخباري الأمريكي إلى أن السيارة الفارهة كاديلاك ليريك، من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، هي أحدث سيارة كهربائية تنتجها جنرال موتورز، من خلال المزيد والمزيد من العمل في هذا الاتجاه ابتداء من السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية شيفي إيكوينوكس إلى السيارة فائقة الفخامة كاديلاك سيليتك الصالون.

ويعتبر إطلاق السيارة الكهربائية كاديلاك ليريك قبل الموعد المحدد أمراً نادر الحدوث في صناعة السيارات التي تعتبر وجود العديد من التاخيرات والعقبات أمام طرح الطرز الجديدة أمراً معتاد.

وفي أواخر 2020 تعهدت جنرال موتورز باستثمار حوالي ملياري دولار في مصنع ولاية تينسي حتى يتمكن من إنتاج السيارة ليريك. ونجحت جنرال موتورز بشكل مدهش في توفير كل احتياجات تصنيع السيارة الجديدة، في حين واصلت إنتاج السيارة كاديلاك إكس.تي5 وإكس.تي6 إلى جانب السيارة جي.إم.سي أكاديا.

ورغم أن جنرال موتورز لم تعلن عدد الوحدات التي طرحتها من هذا الطراز الجديدة، فإن العدد المطروح من السيارة ليريك 2023 داوت إيدشن نفد خلال نحو 10 دقائق عند فتح باب الحجز لأول مرة في أواخر الصيف الماضي. ومن المنتظر بدء تلقي طلبات شراء جديدة لهذه السيارة يوم 19 مايو (أيار) المقبل.

وبحسب موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، تستطيع جنرال موتورز إنتاج حوالي 20 ألف سيارة سنوياً من هذه الطراز.