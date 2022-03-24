شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تتأكد من جاهزية التغذية الكهربائية استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، إنه تم خلال التجربة التأكد من جاهزية محطة كهرباء "كدي" الاحتياطية، حيث تعد ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، من خلال ثمانية مولدات، تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين استمرار تغذية الحرم المكي الشريف.

وأكد اللقماني توافر أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS) داخل المسجد الحرام، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء؛ لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من محطة "كدي".