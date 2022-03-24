شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نعمل على النهوض بالعمل المشترك لمجابهة الأعباء الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن انعقاد مجلس وزراء الصحة العرب يأتي في إطار مواصلة النهوض بالعمل العربي المشترك لمواجهة الأعباء الصحية التي فرضتها جائحة كورونا المستجد على دولنا وتحديدا على أنظمتها الصحية بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة الشيء الذي فرض على دول العام إعادة ترتيب أولوياتها في إطار التصدي لهذه الجائحة التي أثرت على كافة مناحي الحياة.

وأضافت، في كلمتها أمام المجلس المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة، أن مجلس وزراء الصحة العرب لعب دورا هاما في هذا الشأن لتعزيز الجهود وتوفير اللقاحات ووضع السياسات والبرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في التصدي للجائحة، وينعكس ذلك في تقرير أنشطة الأمانة الفنية بين دورتين المجلس.

واستطردت أن الاستراتيجات التي اعتمدها المجلس خير دليل على ذلك وفي مقدمتها الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية.

وأشارت إلى الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات الحصول على لقاحات كوفيد 19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية وكذلك المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

وأعربت عن تطلعها لمواصلة الجهود لدعم ومساعدة الدول العربية التي تعاني من ضعف أنظمتها الصحية الشيء الذي جعلها أقل استعدادا للحد من انتشار هذه الجائحة واحتوائها، والحصول على اللقاحات بالقدر الكافي لمواطنيها.

وتوجهت بالشكر إلى الأطباء الفائزين بجائزة الطبيب العربي لهذا العام من الدول العربية التالية، مرشحي كل من : السعودية والبحرين ومصر متمنيا لكل المرشحين مستقبلا لنيل هذه الجائزة تشجيعا ودعما لجهودهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وثمنت الجهود العربية الدولية في المجالات الصحية خاصة التعاون المقترح مع الجانب الأمريكي بما يدعم العمل العربي الصحي المشترك، مشيدة بالتجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية التي قدمتها الدول العربية الأعضاء وأتمنى أن تستفيد الدول العربية من هذه التجارب القيمة والاسترشاد بها.