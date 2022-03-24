شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسئول سورى بريف درعا برصاص مجهولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار على رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالى، ما أدى إلى مقتله.

وأوضحت الوكالة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس مجلس مدينة الصنمين المهندس محمود المحمد العتمة صباح اليوم برفقة أحد معارفه في المنطقة بالقرب من مبنى البلدية ما أدى إلى مقتله على الفور واصابة الشخص الآخر إصابات خطيرة.

من جهته أشار الدكتور خلدون الكراد معاون مدير صحة درعا أن جثمان رئيس مجلس مدينة الصنمين وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في الصدر والرأس.