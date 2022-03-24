بحلول عام 2025.. سوزوكي تطلق سيارة طائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سوزوكي عن شراكة مع شركة الطيران سكاي درايف لتطوير مركبة إقلاع وهبوط كهربائية عمودية.



ولن يكون علينا الانتظار لوقت طويل لرؤية السيارة الطائرة الجديدة من سوزوكي وهي تحلق في الجو، مع وجود خطط محتملة لإطلاق السيارة كجزء من خدمة سيارات الأجرة الطائرة في أوساكا بحلول عام 2025.

وبالنسبة لسوزوكي، ستضيف الشراكة "السيارات الطائرة" كعامل رابع للتنقل، بالإضافة إلى السيارات والدراجات النارية والمحركات الخارجية، ب حسب بيان مشترك.

وتعمل سكاي درايف حاليًا على تطوير سيارة طيران مدمجة ذات مقعدين تعمل بالكهرباء مع خطط للإنتاج على نطاق واسع، ولم يذكر البيان ما إذا كانت سوزوكي ستعمل على هذه السيارة بالتحديد.

وتهدف الشركة، التي تعمل أيضًا على تطوير طائرات الشحن بدون طيا، إلى إطلاق خدمة "السيارة الطائرة" في أوساكا في عام 2025 عندما تستضيف المدينة اليابانية معرض إكسبو العالمي.

وفي بيانهما المشترك، قالت الشركتان إنهما ستعملان أيضًا على فتح أسواق جديدة مع التركيز الأولي على الهند، حيث تمتلك سوزوكي ما يقرب من نصف حصة سوق السيارات، وتخطط سوزوكي لاستثمار 104.4 مليار روبية (1.37 مليار دولار) في مصنعها بالهند لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات.

وستواجه سوزوكي وسكاي درايف منافسة شديدة من مجموعة من الأسماء الكبيرة، لكل منها رؤيتها المستوحاة من الخيال العلمي لخلق شكل جديد من النقل الحضري الذي هو تقاطع بين سيارة كهربائية بدون سائق وطائرةو إقلاع وهبوط عمودي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.