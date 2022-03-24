في 2024.. توفير "واي فاي" على سطح القمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخطط شركة أكواريان سبيس الناشئة لنقل شبكات الواي فاي إلى القمر بعد عامين.



وحصلت الشركة على 650 ألف دولار تمويلاً أولياً لتوصيل إنترنت عالي السرعة إلى القمر، وربما المريخ، من شركة درابر أسوسييتس في كاليفورنيا، الشركة التي استثمرت سابقاً في سبيس إكس.

وتأمل أكواريان سبيس نشر أول نظام اتصالات على سطح القمر"سولنت" بحلول 2024، ولأن من المتوقع زيادة البعثات إلى القمر والفضاء في المستقبل، تأمل الشركة المضي قدما في مشروعها.

وقال كيلي لارسون، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان يوم الخميس: "في 2021، كانت هناك 13 مركبة هبوط ومركبة مدارية ومركبة على القمر وحوله، وبحلول 2030، ستكون لدينا حوالي 200 ، ما سيخلق اقتصادا قمريا بمليارات الدولارات. لكن هذا لا يمكن أن يكون بلا اتصالات قوية وموثوقة من الأرض إلى القمر".

ولتحقيق هدفها، ستستخدم سولنت شبكات الأقمار الصناعية عالية السرعة بسرعات 100 ميغا بت في الثانية.

ومن المتوقع إطلاق أول قمر صناعي لسولنت في2024، وسيتبعه الثاني في 2025 لتغطية القطب الجنوبي للقمر، ولم يتضح بعد نوع الأقمار الصناعية التي تستخدمها الشركة في المشروع.

وإلى جانب توفير الإنترنت عالي السرعة، تريد الشركة أيضاً تتبع طقس الفضاء وجمع المعلومات العلمية من القمر والمريخ، حسب ذا صن البريطانية.