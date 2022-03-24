بسبب رسالة.. فيس بوك يحظر حسابات شخصية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

سيمنع مستخدمو فيس بوك الذين تجاهلوا بريداً إلكترونياً من الشركة، من دخول حساباتهم.



ويستعد فيس بوك لمنع المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم بسبب رسالة إلكترونية غامضة أرسلها منذ فترة قال فيها: "يتطلب حسابك أمانا متقدما من Facebook Protect" وتجاهلها أصحاب الحسابات.

ويقول الخبراء إن الرسالة التي حذفها الكثيرون لأنها تشبه البريد العشوائي أو الخدعة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول، رسالة حقيقية من فيس بوك لتعزيز الأمان في حسابات محددة.

ووفقاً لفيس بوك "صمم مخطط الحماية لتعزيز الحماية للحسابات التي يُرجح استهدافها من المتسللين، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمسؤولين الحكوميين. وصمم Facebook Protect لمراقبة هذه الحسابات لاكتشاف تهديدات القرصنة وتمكين المصادقة الثنائية افتراضيا".

وبعد انقضاء التاريخ الذي كشفه فيس بوك في الرسالة، فإن عدداً من المستخدمين فشل في الدخول إلى حسابه، بعد تجاهل المطالبة بتمكين Facebook Protect.

وتظهر للمستخدمين الذين تجاهلوا التحذير رسالة فيها أن "الحساب مغلق، لقد اتخذنا هذا الاحتياط للحفاظ على أمان حسابك أثناء تمكين ميزات أمان إضافية".

وسارع عدد من مستخدمي فيس بوك الذين فاتهم الموعد النهائي الأصلي إلى تويتر للشكوى من الحظر، ويبدو أن طرق تمكين Facebook Protect لا تعمل مع بعض المستخدمين.

ويبدو أن فيس بوك على دراية بمشاكل نظام حمايتها الجديد وتبحث له عن حل.

وقال رئيس سياسة الأمان في ميتا الشركة الأم الجديدة لـ فيس بوك في تغريد "نبحث في أمثلة معزولة حيث قد يحتاج البعض إلى المساعدة في التسجيل في البرنامج، و في غضون ذلك، إذا كان لديك بريد إلكتروني في صندوق بريدك من [email protected]حول Facebook Protect فأنت في حاجة إلى اتخاذ إجراء الآن، أو المخاطرة بإغلاق حسابك".

ولا يمكن فعل شيء لحل المشكلة سوى الانتظار حتى ينجح فريق فيس بوك في حل مشاكل نظام الحماية الجديد، حسب إكسبريس البريطانية.