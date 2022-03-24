شركة "جوجورو" تطلق السكوتر Supersport الكهربائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

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أطلقت شركة "جوجورو" “Gogoro” السكوتر الكهربائي Supersport الجديد، والذي يكتسي بثوب كلاسيكي جذاب.



وأوضحت الشركة التايوانية أن السكوتر الجديد يعتمد على تقنية Ssmartcore، والتي تعد العقل الخاص بالسكوتر؛ حيث تجمع بين التحكم في المحرك وإدارة البطارية ونظام ABSوالتحكم في الجر والتحكم في السرعة وواجهة LTE للهاتف الذكي.

ويتمتع النظام الجديد بثلاثة أضعاف قوة الحوسبة للنظام الحالي، وهو ما يتيح برمجة التحكم في المحرك وجميع الأنظمة المتصلة به بطريقة أكثر تنوعاً.

وينبض بداخل السكوتر محرك بقوة 7.6 كيلووات/29 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتسارع من الثبات إلى 50 كلم/س في غضون 3.9 ثانية.

وتم تجهيز النظام الكهربائي ببطاريتين بمدى سير يصل إلى 170 كلم. ويبلغ وزن السكوتر 123 كجم، كما يوفر 25 لتراً من مساحة التخزين.