شركة "وان مور" تطلق أصغر وأخف سماعة رأس لاسلكية في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "وان مور" “1More” سماعة لاسلكية ComfoBuds Mini الجديدة، والتي تعد أصغر وأخف سماعة رأس لاسلكية في العالم مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة.



وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس اللاسلكية ComfoBuds Miniالجديدة تأتي في حجم مدمج للغاية وبوزن 3.7 جم لكل سدادة أذن، ومع ذلك فإنها تزخر بالعديد من التجهيزات التقنية بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة QuietMax ANC، والتي تعمل على إخفاء الضوضاء المحيطة حتى 40 ديسيبل، بالإضافة إلى توافر أوضاع مختلفة لضبط درجة إلغاء الضوضاء حسب السيناريوهات المتنوعة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية بسماعة الرأس اللاسلكية ComfoBuds Miniإلى 6 ساعات، بينما تصل فترة التشغيل الإجمالية إلى 24 ساعة عند الاستعانة بعلبة الشحن، ويكفي شحن البطارية لمدة 10 دقائق للاستماع إلى الموسيقى لمدة 90 دقيقة.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية أيضا بمشغل ديناميكي 7 ملم ودعم تقنية الترميز الصوتي المتقدم AAC والحماية ضد التأثيرات الضارة، وفقاً لفئة الحماية IPX5.

وتتوفر سماعة الرأس اللاسلكية ComfoBuds Mini الجديدة باللون الأسود أو الأبيض.