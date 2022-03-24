دراسة: نقص حمض الفوليك يسهل الإصابة بالخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة إن نقص حمض الفوليك، فيتامين ب9ـ يرتبط بضعف الوظيفة الإدراكية والإشارات العصبية في الدماغ، ما يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 68%. وأظهرت الدراسة أن كبار السن الذين الذين يعانون نقصاً في الفوليك، معرضون لخطر الوفاة 3 مرات أكثر، مقارنةً مع غيرهم.



وتعتبر الدراسة التي أجرتها كلية الطب بماونت سيناي في نيويورك الأولى من نوعها التي تبحث في الصلة بين نقص هذا الفيتامين وبين الخرف وخطر الوفاة.

وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من كبار السن يعانون من نقص حمض الفوليك، لكن الباحثين لم يستبعدوا السبب العكسي، أي بين الخرف ونقص الفيتامين، فربما يكون الخرف عاملاً مسبباً لنقص فيتامين ب9، وليس العكس.

ولا يزال دور حمض الفوليك في الصحة الإدراكية مجهولاً، وأوصت الدراسة التي نُشرت في "ميديكال نيوز توداي" بفحص مستوى حمض الفوليك في دم كبار السن بعد الـ 60، رغم ارتفاع تكاليفه.

ويوجد فيتامين ب9 في البروكلي، والملفوف، والسبانخ، والخضروات الورقية، والبازلاء، والحمّص، والفول، والكبد، والحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني، والمأكولات البحرية، والسوداني والمكسرات، والفواكه الطازجة، والهليون.