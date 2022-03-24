هل اللوشن السائل أكثر فاعلية من الصلب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

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قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إن لوشن الجسم الصلب "Solid Body Lotion" يعد أقل كفاءة من اللوشن السائل.



وأوضحت الهيئة أن اللوشن الصلب لا يقدم نفس مستوى العناية، الذي يقدمه اللوشن السائل، مشيرة إلى أن قامت بإجراء اختبار شمل 15 نوعا من مستحضرات اللوشن الصلب والسائل.

وأضافت أنه على الرغم من أن لوشن الجسم الصلب يعد صديقا للبيئة أكثر من لوشن الجسم السائل، غير أنه لا يقوم بترطيب البشرة بنفس كفاءة اللوشن السائل، كما لا يتم توزيعه جيدا، بالإضافة إلى أن البشرة لا تمتصه بنفس سرعة امتصاصها للوشن السائل.

ويعتبر لوشن الجسم من طقوس العناية الروتينية بالبشرة لدى الكثيرين، نظرا لأنه سائل ويمكن ارتداء الملابس بعد وضعه على البشرة مباشرة، ولكن تكمن مشكلته في أنه قليل الفاعلية والتأثير، خاصة إذا كانت البشرة جافة أو متهيجة وتحتاج إلى عناية مرطبة.

وفي مثل هذه الحالات نصحت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستعمال كريم الجسم بدلا من اللوشن، نظرا لأن الكريم أغنى بكثير، ويستغرق وقتا أطول في الامتصاص ويوفر فاعلية وتأثيرا أكبر من لوشن الجسم.

وتمتاز كريمات الجسم بأنها قابلة للذوبان في الماء وتمنح البشرة ترطيبا أكثر من لوشن الجسم، وبالتالي فإنها تتمتع بتأثير مبرد وملطف للبشرة الجافة والمتهيجة.

وتتمثل الميزة الواضحة للوشن الجسم في سرعة الامتصاص، ولتحقيق هذه الميزة فإنه يتم تخفيف لوشن الجسم بشدة، حتى يمكن وضعه وتوزيعه على البشرة بسهولة، ولكن عادة ما يؤدي التخفيف إلى فقدان مواد العناية فاعليتها وتأثيرها، ولذلك يجب استعمال كريمات الجسم عند توافر المزيد من الوقت والرغبة في الحصول على المزيد من الفاعلية والتأثير.