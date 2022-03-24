شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أول تعليق من اليابان على مقذوف كوريا الشمالية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس، إن المقذوف الكوري الشمالي سقط على بُعد 170 كلم من سواحل اليابان.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير معروف"، هو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير معروف قبالة ساحلها الشرقي ".