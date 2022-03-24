شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة التونسى على المرابط إن بلاده عملت خلال رئاستها الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق التوافق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالعديد من التحديات المشتركة، معربا عن تقديره الكبير للدور الذى لعبته جامعة الدول العربية فى مساندتها خلال رئاستها للمجلس وكذلك الدول العربية الأخرى.

وأشاد المرابط، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الخميس، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العديد من الدول العربية فيما يتعلق بالوضع الوبائى لفيروس كورونا، إلا أنه فى الوقت نفسه أكد أن إنفراج الوضع الوبائي لا يبرر التراخي في الإلتزام بالإجراءات الوقائية أو تلقي اللقاح المضاد للمرض خاصة بالنسبة للجرعات التعزيزية.

وشدد على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة (كوفيد-19)، والإقبال على التطعيم، بإعتبار أن الحرب على الوباء يجب أن تتواصل حتى القضاء عليه.