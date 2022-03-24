شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: استهداف موكب قائد محور العند العسكري تصاعد للإرهاب باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي استهداف موكب قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس ، وعدد من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة في مدخل المدينة الخضراء في محافظة عدن جنوبي اليمن ، محذرا من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة، التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن هذا الهجوم يشكل اعتداءا سافرا على المدنيين وترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية، ويشكل تحديا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية اليمنية في القتلى من الأبرياء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.