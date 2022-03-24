شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث سيناقش عددا من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها مقترح مصر بإنشاء وكالة عربية للدواء.

ومن المقرر أن تترأس دولة الجزائر رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الصحة العرب، خلفا لتونس.

وكان قد انعقد، أمس الأربعاء، اجتماع المكتب التنفيذى للصحة بمقر الأمانة العامة، برئاسة مصر، حيث استعرض العديد من القضايا أهمها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2022، خلال اجتماع اليوم، وتكريم الأطباء الفائزين، والاستماع إلى التجارب الصحية الناجحة للدول العربية الأعضاء.

وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يناقش المجلس موضوع التعاون العربي الأمريكي في المجال الصحي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكي، بمشاركة نائبة وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.