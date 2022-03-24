شكرا لقرائتكم خبر عن كيدهن عظيم.. جزائرية تحاول قتل زوجها حرقا بالزيت المغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت السلطات الأمنية بولاية عنابة الجزائرية، القبض على سيدة فى العقد الرابع من العمر حاولت قتل زوجها حرقا، بعدما سكبت الزيت الساخن على وجهه وجسده، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأصيب الزوج بحروق خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث وقعت الحادثة على إثر خلاف وقع بين المرأة وزوجها، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية .

وأوضح بيان صحفي لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي بعنابة، أن القضية عالجتها قوات الشرطة بأمن دائرة برحال والتي تمكنت من توقيف امرأة تبلغ من العمر 40 سنة. مشتبه فيها في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار عن طريق الحرق بواسطة سائل زيت الطبخ.

إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام الجزائرية، أنه بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية وسماع أقوال المتهمة. تم تقديمها أمام الجهات القضائية. وأمر قاضي التحقيق بمحكمة برحال الابتدائية بوضع الزوجة المتهمة الحبس بالمؤسسة العقابية حتى تاريخ جلسة محاكمتها.