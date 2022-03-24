شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامى العام المقبل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط، لأول مرة، اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المنتظر فى العام المقبل.

وفقا لـ"روسيا اليوم"، اختارت منظمة التعاون الإسلامى، نواكشوط لاستضافة اجتماعها المقبل، فى ختام أعمال الدورة الـ48 المنعقدة منذ الثلاثاء، فى إسلام آباد.

وقال مصدر دبلوماسى، "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار موريتانيا من طرف منظمة التعاون الإسلامي لاستضافة وتنظيم واحد من أهم اجتماعات هيئاتها".

يذكر أن اجتماع وزراء خارجية المنظمة في باكستان، انعقد تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".